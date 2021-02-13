Альбину Джанабаеву раскритиковали за откровенное фото для мужского журнала

13.02.2021, 9:34, Разное

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Пользователи раскритиковали певицу Альбину Джанабаеву за откровенное фото, сделанное для обложки журнала Playboy. Снимок оказался архивным, экс-солистка группы «ВИА Гра» участвовала в пикантной съемке в 2007 году.

На фотографии Альбина Джанабаева предстала в черных трусах с обнаженной грудью. Пикантные места артистка прикрыла руками. Ее образ был дополнен ярким макияжем и объемными украшениями. Некоторые пользователи не поняли, зачем супруга Валерия Меладзе публикует подобные фото.

Джанабаева не видит ничего постыдного в пикантном снимке. К тому же она не исключает, что устроит себе подобную фотосессию в ближайшем будущем. Некоторые считают, что у экс-солистки группы «ВИА Гра» наступил кризис среднего возраста, но знаменитость опровергла данный факт. К слову, супруг артистки Валерий Меладзе также видел данное фото, ему очень нравится то, как выглядит исполнительница.

Альбина Джанабаева заявила, что своим откровенным снимком хотела «согреть» пользователей в 20-градусные морозы. Некоторые спросили, как взрослый сын певицы реагирует на такие фото мамы, оказывается, мальчик называет родительницу «крутой».