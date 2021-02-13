На Навального завели новое дело за попытку использовать технику из мультсериала «Наруто» в зале суда

13.02.2021, 9:39, Разное

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Следственный комитет завёл уголовное дело на Алексея Навального по подозрению в попытке применения техники ниндзюцу «Управление марионетками», описанной в седьмом эпизоде аниме «Наруто. Ураганные хроники»*, в зале суда.

Блогера подозревают в попытках воздействовать на суд при помощи магии и просмотре запрещённого в России аниме.

Если вина Навального будет доказана, ему может грозить дополнительно от 2 до 5 лет колонии общего режима. В настоящее время проводится экспертиза, которая должна установить степень знакомства Навального с техниками, которые используют Наруто и другие герои одноимённого сериала, и степень их общественной опасности. Отягощающим обстоятельством является попытка использовать технику из аниме в зале суда, что может быть расценено как попытка давления на суд.

Адвокат блогера Эльман Пашаев заявил, что личность человека, сложившего пальцы определённым образом в зале суда, не установлена.

– Что мы видим на этом фото? Человек, отдалённо похожий на моего подзащитного, складывает пальцы. Где он это делает, когда? Неизвестно. Я утверждаю, что Алексея Навального в тот день вообще не было в зале суда. Запрещённый и опасный приём ниндзюцу применял некий неустановленный человек, скорее всего гражданин Японии. Нужно обратиться к японским дипломатам с просьбой помочь в установлении его личности, а не возводить напраслину на невиновного человека, – сказал Пашаев.

* – Aниме запрещено на территории Российской Федерации

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