12 февраля боевики на Донбассе открывали огонь семь раз, один украинский военный подорвался на взрывном устройстве – штаб ООС

13.02.2021, 9:28, Новости дня

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12 февраля российско-оккупационные войска на Донбассе семь раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 13 февраля.

“Неподалеку Водяного на Приазовье, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.

Один украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве у Павлополя.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” российско-оккупационные войска дважды применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил недалеко от населенного пункта Золотое-4. А вблизи Новолуганского украинские защитники зафиксировали пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, он вовремя был подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы… На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ”, – сообщили в штабе.

С начала суток 13 февраля режим тишины на Донбассе не нарушался.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/150282790158271/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. Глава МВД Украины Арсен Аваков 4 февраля заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Зеленский во время визита в Донецкую область 11 февраля сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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