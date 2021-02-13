 

Более 35 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы на фоне снегопада

13.02.2021, 9:06, Новости дня
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Больше 35 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево – в субботу утром на фоне снегопада, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По данным сервиса на 8.35 мск, во Внуково задержаны пять рейсов, в Домодедово – 23 рейса задержаны, два – отменены, в Шереметьево – пять рейсов задержаны, один отменен.

Ранее москвичей предупреждали о рекордных сугробах к субботе. Вместе с тем Гидрометцентр РФ выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в ЦФО, сообщив, что вслед за снегопадами и метелями в центре Европейской РФ будут усиливаться морозы.



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