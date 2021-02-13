В МВД исключили версию теракта в торговом центре во Владикавказе

13.02.2021, 9:06, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Версия теракта во взорвавшемся торговом центре во Владикавказе исключается, сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Северной Осетии Альберт Сабанаев.

Сабанаев сообщил, что «была проведена экспертиза», на месте не обнаружили взрывчатых веществ, «версия террористического акта исключена», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Напомним, в пятницу утром в супермаркете во Владикавказе произошел мощный взрыв, в результате которого одноэтажное здание магазина оказалось полностью разрушено.

К вечеру к ликвидации последствий взрыва присоединились Добровольцы из Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев сообщил, что пострадавших после взрыва в супермаркете во Владикавказе нет. Охранника супермаркета достали живым из-под завалов.

Предварительной причиной инцидента в супермаркете во Владикавказе назван взрыв газа.