Рекорд по суточному количеству осадков зафиксировали в Москве в субботу

13.02.2021, 9:06, Новости дня

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Рекорд по суточному количеству осадков установлен в российской столице в субботу, к 6.00 выпало 15 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Леус отметил, что только за первые сутки снегопад принес более трети от февральской нормы осадков, высыпав на Москву 13 миллиметров влаги, передает РИА «Новости».

Это стало новым суточным рекордом по количеству выпавших осадков для 12 февраля, прежнее достижение принадлежало 1973 году (7,4 миллиметра).

«К 6.00 в Москве, на метеостанции ВДНХ, выпало 15 миллиметров осадков, что больше, чем прежнее достижение, установленное в 2019 году, и составлявшее 13,6 миллиметра», – сообщил синоптик.

Кроме того, высота снежного покрова в столице достигла 40 сантиметров, максимума с начала нынешней зимы, что повторило значение, наблюдавшееся 17 января.

Леус уточнил, что 13 февраля рекорд по высоте снежного покрова в Москве составляет 60 сантиметров, он установлен в 1956 году, и скорее всего, останется не побит.

Ожидается, что снегопад ослабнет к вечеру субботы: «Сегодня синоптическая ситуация останется в руках активного циклона, однако запасы влаги в нем не безграничны».

«Ожидается облачная погода, продолжатся снегопады, местами метели, временами проявления ненастья будут сильными», – сообщил синоптик.

Температура воздуха в Москве составит минус 12-14, по области от минус 11 до минус 16. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее стало известно, что более 35 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы на фоне снегопада.

Вместе с тем Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в ЦФО, сообщив, что вслед за снегопадами и метелями в центре Европейской РФ будут усиливаться морозы.