#ЛюбовьСильнееСтраха

13.02.2021, 9:08, Разное

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СК России предупреждает об ответственности за противоправные действия, нарушающие законодательство.

Напоминаем, говорится в сообщении, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет серьезные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с положениями Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающими наказание вплоть до лишения свободы.

Вероятно речь идет о флешмобе “Команды Навального” #ЛюбовьСильнееСтраха. Они предлагают 14 февраля ровно в 20:00 выйти к себе во двор, включить фонарик на телефоне, поднять его над головой и постоять так до 20:15.