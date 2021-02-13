Кошки реже охотятся на диких животных, если вовремя кормить их

13.02.2021, 8:40, Разное

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Учёные из Великобритании установили, что кошки заметно реже охотятся на диких животных, если вовремя кормить их мясом и уделять время активным играм. Это позволит снизить количество «добычи», которую животное приносит домой.

Владельцы котов неоднократно сталкиваются с неприятными моментами, когда их домашний любимец приносит хозяину мёртвую мышь или птицу. При этом совершенно не важно, как хорошо питается хвостатый и сколько времени проводит на улице. Исследователи изучили такое поведение котов и нашли способ избавиться от надоедливых трупов диких животных. Для этого достаточно перевести четвероногого на мясную диету. Нужно позаботиться о замене всех продуктов из сои на те, что содержат в себе протеин. В этом случае питомец реже приносит тушки убитых им «вредителей».

Не стоит забывать об активных играх. Эксперты отметили снижение неприятных инцидентов на 25%, когда хозяин регулярно играл с котом. Достаточно от 5 до 10 минут таких игр ежедневно, чтобы животное перестало так рьяно охотится вне дома. Несмотря на это, учёные всё же предупредили, что полностью избавиться от охоты котов не получится и побороть этот инстинкт невозможно.

Источник: glas.ru