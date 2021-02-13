СМИ сообщили о переговорах по «Северному потоку – 2» между ФРГ и США

13.02.2021, 8:12, Новости дня

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Переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2» идут на уровне министерств ФРГ и США, итог пока предсказать сложно, сообщил источник, знакомый с ходом обсуждения.

«Переговоры на уровне министерств идут, идет обмен предложениями, и это радует, шансы на успех предсказать пока сложно», – сообщил РИА «Новости» собственный источник.

Комментируя сделанное в августе прошлого года предложение минфина ФРГ о выделении 1 млрд евро для строительства в Германии двух терминалов для приема СПГ из США, источник заметил, что это «вполне вероятный сценарий, прагматичный и правильный».

В начале недели СМИ опубликовали документы о тайных переговорах между ФРГ и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД писала, что стоит за этой сделкой между двумя странами. В Германии опровергли существование «грязной сделки» с США по «Северному потоку – 2».

США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.

Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что экономический ущерб в случае отказа Германии от «Северного потока – 2» будет огромным, а ущерб политическим отношениям между странами «невозможно измерить вообще».