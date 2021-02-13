 

СМИ сообщили о переговорах по «Северному потоку – 2» между ФРГ и США

13.02.2021, 8:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2» идут на уровне министерств ФРГ и США, итог пока предсказать сложно, сообщил источник, знакомый с ходом обсуждения.

«Переговоры на уровне министерств идут, идет обмен предложениями, и это радует, шансы на успех предсказать пока сложно», – сообщил РИА «Новости» собственный источник.

Комментируя сделанное в августе прошлого года предложение минфина ФРГ о выделении 1 млрд евро для строительства в Германии двух терминалов для приема СПГ из США, источник заметил, что это «вполне вероятный сценарий, прагматичный и правильный».

В начале недели СМИ опубликовали документы о тайных переговорах между ФРГ и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД писала, что стоит за этой сделкой между двумя странами. В Германии опровергли существование «грязной сделки» с США по «Северному потоку – 2».

США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.

Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что экономический ущерб в случае отказа Германии от «Северного потока – 2» будет огромным, а ущерб политическим отношениям между странами «невозможно измерить вообще».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / Хрусталев рассказал, как мечтал уйти от Урганта

03.08 / Участники протестов в Болгарии заблокировали центральную улицу в Варне

05.02 / Навального доставили в суд, где будут рассматривать дело о клевете на ветерана

04.09 / Лукашенко внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

23.12 / Необычный пациент – спасателю в Таиланде пришлось делать массаж сердца слонёнку, сбитому мотоциклистом

12.07 / Саакашвили: Кто бы ни победил на выборах в США – Трамп или Байден, оба – мои друзья

02.01 / Армию на западе РФ решили усилить боевыми машинами «Терминатор»

14.10 / В РГО заявили о природном характере экологического происшествия на Камчатке

26.06 / Минобороны объявило конкурс на разработку робота для эвакуации раненых

14.09 / Балтфлот взял на сопровождение американский эсминец «Росс»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска