 

В Крыму посоветовали Анкаре оставить мечты о юге России

13.02.2021, 8:12, Новости дня
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Продемонстрированная турецким телеканалом карта с прогнозом расширения зоны влияния Анкары на юг РФ выглядит нелепо, Турции стоит оставить мечты о российской территории, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Гемпель заявил, что «все выглядит весьма нелепо и напоминает отрывок научно-фантастического жанра», и в этой ситуации можно лишь «посоветовать турецкой стороне оставить мечты о российской территории, а то можно и надорваться из-за таких непомерных аппетитов», передает РИА «Новости».

По его словам, Турция активно присматривалась к Крыму, когда он был в составе Украины, Анкара развернула тогда на полуострове активную пропагандистскую и финансовую деятельность.

«Теперь Крым – это законная часть России. РФ – это не Украина, с ней подобные закулисные игры не пройдут», – подчеркнул Гемпель.

Ранее в эфире телеканала TGRT1 показали карту, отражающую прогноз Stratfor по расширению турецкой сферы влияния. Там указывалось, что к 2050 году в нее якобы войдет ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР, а также регионы юга России, включая Крым, Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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