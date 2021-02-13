 

Загадочные яркие огни наблюдали в небе над Глендейлом в Аризоне

13.02.2021, 8:05, Разное
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Загадочные вспышки были замечены 9 февраля 2021 года над Глинделом (штат Аризона, США).

Это место находится всего в 15 километрах от Феникса, который, кстати, давно знаменит появлением в небе ярких огней (“огни Феникса”).

Данное событие прокомментировал известный уфолог и бывший служащий ВВС США Скотт Уоринг. Он сообщил, что видел, как выглядят в небе взлетающие ракеты, но это было нечто другое.

Уоринг проанализировал полученные очевидцами видеозаписи и обнаружил, что огни не идеально круглые, а скорее треугольные. Он также исключил вероятность того, что НЛО находятся где-то на возвышенности. Они определенно находятся в небе. Объекты не являются отражением от фонарных столбов, так как их свет перемещался и не терял свою прозрачность.

Уфолог считает, что эти НЛО очень похожи на те, что наблюдали ночью 13 марта 1997 года. Уоринг также предположил, что под землей на глубине 5-6 километров может находится инопланетная база.



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