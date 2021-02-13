Спасатели добрались до подвала взорвавшегося ТЦ во Владикавказе

13.02.2021, 7:18, Новости дня

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Спасатели начали разбор подвального помещения на месте взорвавшегося торгового центра во Владикавказе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

«Сейчас спасатели разбирают подвальное помещение с помощью тяжелой техники. Там тяжелые конструкции остались», – приводит слова представителя пресс-службы регионального главка ТАСС.

Напомним, в пятницу утром в супермаркете во Владикавказе произошел мощный взрыв, в результате которого одноэтажное здание магазина оказалось полностью разрушено. К вечеру к ликвидации последствий взрыва во Владикавказе присоединились Добровольцы из Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев сообщил, что пострадавших после взрыва в супермаркете во Владикавказе нет. Охранника супермаркета достали живым из-под завалов. Предварительной причиной инцидента в супермаркете во Владикавказе назван взрыв газа.