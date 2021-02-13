 

Британская Independent принесла извинения Роману Абрамовичу

13.02.2021, 7:00, Разное
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В статье, опубликованной 6 февраля 2021 года под заголовком «Владимир Путин – «обезьяна с гранатой»: помощник Навального говорит, что настало время  вести себя  жестко  по отношению к   с российскому лидеру», мы ошибочно сообщили о заявлениях Леонида Волкова о том, что Абрамович – «носильщик чемоданов»  с незаконными  богатствами  президента Путина и назвал его человеком, который должен быть подвергнут санкциям.

The Independent признает, что г-н Абрамович не является «носильщиком чемоданов» для президента Путина, и мы не хотели утверждать, что он должен подвергнуться карательным санкциям. Отметим, что представители господина Абрамовича публично заявили об отсутствии оснований для таких утверждений.

Мы рады прояснить это и приносим извинения г-ну Абрамовичу за любое недоразумение. Ввиду этих ошибок мы согласились сделать пожертвование в благотворительный фонд, назначенный г-ном Абрамовичем, и оплатить его судебные издержки))))

(выделено переводчиком perevodika.ru)



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