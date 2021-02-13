 

Рэпер Тимати на пляжном фото сравнил себя с Акваменом

13.02.2021, 6:52, Разное
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Популярный российский рэпер Тимати на новом пляжном фото сравнил себя с супергероем Акваменом. Снимок он сделал на Мальдивах, куда отправился, чтобы посещать тренировки по серфингу.
В целом фотография, на которой запечатлен Тимати, получилась довольно мрачной. На ней артист предстал с обнаженным торсом на фоне мальдивского заката. Далеко не всех подписчики согласились с тем, что Тимур Юнусов похож на Аквамена. По их словам, пока тело исполнителя не дотягивает до «рельефности» американского актера Джейсона Момоа. В связи с этим фолловеры назвали Тимати «Акваменом на минималках».

Несмотря на присутствие негативных комментариев, большинство поклонников положительно оценили фотографию знаменитости. За короткое время публикация собрала огромное количество лайков.

Напомним, что на Мальдивы Тимати отправился вместе со своей дочерью Алисой. Девочка также увлекается серфингом, она уже довольно уверенно держится на доске и не боится покорять большие волны.



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