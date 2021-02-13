 

Облачные технологии вдвое ускоряют рост банковского бизнеса

13.02.2021, 6:50, Новости дня
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Сотрудники компании Accenture провели исследование в банковском секторе и установили, что внедрение облачных технологий ускоряет рост бизнеса таких учреждений примерно вдвое.

Наибольший эффект получают банки, активно внедряющие современные ИТ-системы, утверждают эксперты. По данным статистики, только 5% финучреждений в Соединенных Штатах и Евросоюзе все еще пытаются работать по старинке. Остальные уже имеют свои «облака».

Также аналитик отметили, что инвестиции в развитие ИТ банковской сферы выросли за последние годы на 30%. До конца текущего года общий объем вложенного капитала должен превысить 411 млрд американских долларов. В дальнейшем это число будет расти в среднем на 15% в год.



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