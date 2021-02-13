 

Экс-первая леди США открыла «Офис Меланьи Трамп»

13.02.2021, 6:24, Новости дня
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Супруга 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа объявила о создании новой организации – «Офиса Меланьи Трамп».

«Госпожа Мелания Трамп объявляет об открытии Офиса Мелании Трамп. Пожалуйста, следите за новостями и обновлениями этого аккаунта», – говорится в сообщении в учетной записи новой организации в Twitter, которое перепостила на своей странице бывшая первая леди США.

По сведениям телеканала CNN, работа «Офиса Меланьи Трамп» будет связана с помощью детям и станет продолжением ее информационной-просветительской инициативы Be Best («Будь лучше»), которая фокусировалась на вопросах детского здоровья, благосостояния, а также безопасности при выходе детей в интернет. Штаб-квартира организации будет располагаться в городе Палм-Бич (штат Флорида), передает ТАСС.

Напомним, 20 января Дональд Трамп с супругой Меланьей вылетели из Белого дома. В тот же день Джо Байден вступил в должность 46-го президента США.



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