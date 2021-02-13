 

США оставили в силе введенные Трампом пошлины на товары из ЕС

13.02.2021, 6:24, Новости дня
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Новая американская администрация приняла решение в ближайшее время не отменять введенные ранее таможенные пошлины на импортируемые из Европы вино, сыр и другие продукты питания, говорится в документе аппарата представителя США на торговых переговорах.

В документе отмечается, что американские власти «согласны с тем, что в настоящее время нет необходимости пересматривать» введенные администрацией 45-го президента Дональда Трампа тарифы. При этом в документе подчеркивается, что аппарат американского торгпреда «продолжит рассмотрение действий, предпринятых в ходе расследования», которое привело к введению пошлин в 2019 году, передает ТАСС.

В октябре 2019 года США объявили о введении штрафных пошлин против ЕС из-за субсидий для авиастроительного концерна Airbus. Арбитраж ВТО разрешил США ввести штрафные пошлины в размере до 100% на товары из ЕС на общую сумму 7,5 млрд долларов. В октябре 2020 года ВТО разрешила ЕС ввести пошлины на товары из США в ответ на санкции со стороны Вашингтона. В ноябре ЕС ввел тарифы на импорт из США по делу Boeing.



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