Компания Microsoft устранила очень старую уязвимость в антивирусе Defender

13.02.2021, 5:56, Новости дня

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Ранее встроенная антивирусная программа называлась Windows Defender. Затем ее переименовали в Microsoft Defender, однако это все еще не позволило устранить серьезную уязвимость, с которой разработчик справился только сейчас.

Кстати, с данным недостатком пользователи вынуждены были мириться целых 12 лет! Как поясняют эксперты, из-за бага хакеры могли получить статус администратора на чужом компьютере.

Отметим, что данным антивирусом пользуется около миллиарда человек, на устройствах которых уже установлена операционная система Windows 10 или Windows 7. Уязвимость впервые появилась еще в 2009 г., хотя о ней стало известно только в ноябре прошлого года. Она исчезает после установки февральского патча.