В Сингапуре представили грузовой электросамокат

13.02.2021, 5:56, Новости дня

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Весьма необычное транспортное средство разработала сингапурская компания Mimo. Речь идет о грузовом электросамокате.

Презентация несколько удивила гостей. Обычно ведь электрические самокаты предназначены для того, чтобы человек налегке мог преодолеть несколько километров на небольшой скорости. А здесь зачем-то установили грузовой отсек, в котором можно перевозить еще до 70 кг.

Это всего лишь потребность рынка, пояснили разработчики. Оказывается, в Азии электросамокаты часто используют не как индивидуальный транспорт, а в качестве средства для передвижения курьеров. Лучше, чтобы они везли посылки в маленьком кузове, чем в большом рюкзаке, уточнили специалисты компании-производителя.