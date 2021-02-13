Мнение: США исключили хуситов из списка террористических организаций

13.02.2021, 5:54, Разное

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Госдеп США официально исключил хуситов из числа международных террористических организаций, куда их запихнул Помпео за пару дней до того, как свалил с должности.

США исключили хуситов из списка террористических организаций

Начиная с 16 февраля, я отменяю обозначение Ансараллах, которого иногда называют хуситами, в качестве иностранной террористической организации (FTO) в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве и в качестве особо обозначенного глобального террориста (SDGT) в соответствии с Исполнительным указом (EO). 13224 с поправками.

Это решение является признанием тяжелой гуманитарной ситуации в Йемене. Мы прислушались к предупреждениям от Организации Объединенных Наций, гуманитарных групп и двухпартийных членов Конгресса, среди прочего, о том, что эти обозначения могут иметь разрушительные последствия для доступа йеменцев к основным товарам, таким как продукты питания и топливо. Аннулирование предназначено для обеспечения того, чтобы соответствующая политика США не препятствовала оказанию помощи тем, кто уже страдает от того, что было названо худшим гуманитарным кризисом в мире. Мы надеемся, что, сосредоточив внимание на облегчении гуманитарной ситуации в Йемене, йеменские стороны также смогут сосредоточиться на диалоге.

Лидеры «Ансараллы» Абдул Малик аль-Хути, Абд аль-Халик Бадр ад-Дин аль-Хути и Абдулла Яхья аль-Хаким попрежнему находятся под санкциями в соответствии с EO 13611, связанными с действиями, которые угрожают миру, безопасности или стабильности Йемена. Мы продолжим внимательно следить за деятельностью «Ансараллах» и ее лидеров и активно выявляем дополнительные цели для обозначения, особенно те, которые ответственны за атаки лодок на коммерческие суда в Красном море, а также нападения БПЛА и ракетные удары по Саудовской Аравии. Соединенные Штаты также будут продолжать поддерживать выполнение санкций ООН, введенных в отношении членов «Ансараллах», и будут продолжать привлекать внимание к дестабилизирующей деятельности группы и оказывать давление на группу, чтобы она изменила свое поведение.

Соединенные Штаты по-прежнему четко осознают злонамеренные действия и агрессию Ансараллаха, включая захват больших территорий Йемена с помощью силы, нападения на партнеров США в Персидском заливе, похищения и пытки граждан Соединенных Штатов и многих наших союзников, отвлечение гуманитарной помощи , жестокое подавление йеменцев в районах, которые они контролируют, и смертоносное нападение 30 декабря 2020 года в Адене на кабинет законного правительства Йемена. Действия и непримиримость "Ансараллы" затягивают этот конфликт и влекут за собой серьезные гуманитарные издержки.

Мы по-прежнему привержены оказанию помощи партнерам США в Персидском заливе в защите, в том числе от угроз, исходящих из Йемена, многие из которых осуществляются при поддержке Ирана. Соединенные Штаты удвоят свои усилия вместе с Организацией Объединенных Наций и другими странами, чтобы положить конец самой войне. Мы подтверждаем нашу твердую уверенность в том, что у этого конфликта нет военного решения.

Мы настоятельно призываем все стороны работать над достижением прочного политического решения, которое является единственным средством надежного прекращения гуманитарного кризиса, от которого страдает народ Йемена.

Глава Госдепа Энтони Блинкен

https://www.state.gov/revocation-of-the-terrorist-designations-of-ansarallah/ – оригинал на английском

Иронично, что решение Госдепа пришло на фоне истерики Саудовской Аравии, которая требовала от ОБСЕ, ООН, ЛАГ и других международных структур "решительных мер против террористических атак хуситов на территории Саудовской Аравии" (что связано с недавними ударами баллистических ракет и БПЛА по аэропорту Абха). Но все ограничилось общими словами про осуждение практики хуситов, а теперь еще получается, что их выписали из террористов сразу же после удара по аэропорту Абха и начала успешного наступления на Мариб. Я бы предположил, что США косвенно намекают Ирану на необходимость договариваться, но не хотят делать главный шаг, который требует Иран – снимать санкции с Ирана, ограничиваясь второстепенной уступкой по Йемену. Так что глубокомысленная дипломатическая игра в стиле "кто первый моргнет" продолжается.

Стоит также отметить, что в заявлении Госдепа ответственность за попытку ликвидации правительства Йемена ракетным ударом в Адене 20 декабря, возлагают на хуситов, хотя они официально открестились от этой атаки (а обычно они от своих атак не открещиваются), в которой подозревались как раз силы Южный Сепаратистов связанных с ОАЭ. Само правительство уцелело лишь чудом.

PS. Относительно битвы за Мариб.

После масштабных встречных боев в районе между Джабал-Кофал и Аз-Зуром хуситы отразили все контратаки хадистов и снова заняли территории к западу от Аз-Зура. Эти земли были отбиты хадистами в результате контрнаступления 10 февраля.

11-го числа хуситы заняли Джабал-аль-Вайра, Джабал аль-Хаффа и Джабал ан Наджд аль Асвад. Хадисты начали отвод войск на запад из оперативного мешка в районе Джабал-аль-Дайма, где под угрозой окружения оказалась боевая группа одной из пехотных бригад.

Хадисты стремятся не допустить дробления фронта и при угрозе окружения достаточно быстро отводят войска к горному барьеру, лежащему за Аз-Зуром. Там де-факто и будет проходить основная линия обороны, прикрывающая район дамбы Мариб и скопления ферм к юго-западу от города.

Кроме того, хуситы наступают на фронте Аль-Манжура, продвигаясь через горные районы как в направлении основной трассы, так и в направлении дамбы Мариб, чтобы выйти к ней с юго-запада. Хадисты здесь медленно отходят, но пока удерживают целостность фронта.

Для остановки наступления хуситов командование хадистов и саудовской коалиции перебросило на угрожающий участок до полутора бригад пехоты и батарею саудовских САУ. Кроме того, они усилили авиуадары в районе Джабал Кофал и нефтяной станции Сафер.

За 11 февраля только в этом районе было нанесено свыше 20 авиаударов. Также в район перебрасывается несколько сотен боевиков «Аль-Ислах» из провинции Шабва, которые должны вступить в бой в ближайшие несколько дней. Пропаганда «Ансар Аллах» заявляет, что помимо боевиков «Аль-Ислах» против хуситов воюют боевики йеменской «Аль-Каиды»1 и «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в России).

Одновременном с этим продолжаются удары баллистическими ракетами по полевым лагерям хадистов и саудитов вокруг Мариба. По данным хадистов, 10-11 февраля только в районе города упало 8 баллистических ракет различных типов.

К 12 февраля авангарды хуситов находились в 14 километрах от городской черты Мариба, что подтверждают источники с обеих сторон. Также хуситы уже контролируют 30% провинции, хотя основные экономические и логистические пункты региона по-прежнему находятся в руках хадистов.

Командование хадистов заявляет, что в ходе боев 11 февраля хуситы потеряли 37 человек убитыми, еще несколько десятков человек получили ранения. Источники, связанные с хуситами, сообщили о нескольких десятках убитых солдат и офицеров хадистов, а также некотором количестве пленных. Не уточняется, являются ли они военнопленными или речь идет об очередных дезертирах, которые бросают фронт и переходят на сторону хуситов.

Полностью обзор за 10-12 февраля смотри тут https://riafan.ru/1386512-iemenskaya-voina-khusity-prodolzhayut-nastuplenie-v-maribe

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