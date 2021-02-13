 

Свитолина вышла в четвертый круг Australian Open 2021

13.02.2021, 5:52, Новости дня
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В ночь на 13 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертый круг проходящего в Мельбурне турнира Большого шлема Australian Open. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Соперницей 26-летней украинки, которая является пятой ракеткой мира, была ее ровесница Юлия Путинцева из Казахстана, 28-я в мировом рейтинге WTA.

Казахстанка вела в первом сете 2:0, но Элина смогла выровнять игру. При счете 3:3 украинка отдала свою подачу, но сразу смогла забрать гейм у соперницы, а затем “под ноль” выиграла свою подачу, 4:3.

В 10-м, последнем, гейме первой партии, ведя 40:0, на подаче соперницы украинка имела три сет-пойнты, но Путинцева выровняла ситуацию. Впрочем, Свитолина смогла выиграть этот гейм и первый сет в общем, 6:4.

Во втором сете Свитолина повела 2:0. В третьем гейме на своей подаче украинка только с пятой попытки реализовала брейк, 3:0. Казахстанка заметно нервничала, часто бросая ракетку на корт. Элина воспользовалась нервозностью соперницы и выиграла во второй раз в партии ее подачу, 4:0.

В пятом гейме украинка доказала свое преимущество, а в решающем гейме соперница сдалась. 6:0 во второй партии и 2:0 в итоге по сетам – Свитолина вышла в четвертой круг Australian Open 2021. 

Соперницей Свитолиной в 1/8 финала турнира станет американка Джессика Пегула (№61 рейтинга WTA).

Свитолина – единственная представительница Украины в одиночном разряде Australian Open 2021, которая продолжает борьбу за титул.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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