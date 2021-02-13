 

Куба предложила США сотрудничество по «акустическим атакам»

13.02.2021, 5:30, Новости дня
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Руководство Кубы не исключает возможность сотрудничества с новой администрацией США в вопросе расследования так называемых акустических атак на американских дипломатов в Гаване в 2016 году, сообщил министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья.

«Рассекречивание информации о предполагаемых инцидентах со здоровьем американских дипломатов покажет, насколько далеко зашли [бывший президент США Дональд] Трамп, [экс-госсекретарь Майкл] Помпео и [сенатор] Марко Рубио, чтобы оправдать регресс в двусторонних отношениях [с Кубой]. Когда-нибудь удастся выяснить, что в действительности произошло. Куба подтверждает готовность к эффективному политическому и научному сотрудничеству, чтобы найти решение этого вопроса», – приводит слова министра иностранных дел Кубы ТАСС.

Напомним, в декабре 2020 года из доклада Национальных академий наук, инженерии и медицины Соединенных Штатов, подготовленного для Госдепартамента США, стало известно, что десятки американских дипломатов на Кубе и в Китае в 2017–2018 годах якобы подверглись направленному радиочастотному воздействию. При этом ФБР не нашло свидетельств «акустических атак», которые «могли бы вызвать физиологические симптомы, имевшиеся у дипломатов» на Кубе. Кубинские следователи предположили, что «акустическая атака» являлась стрекотом сверчков или цикад.



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