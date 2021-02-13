 

Панама захотела купить «Спутник V»

13.02.2021, 5:30, Новости дня
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Власти Панамы ведут переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в посольстве РФ в центральноамериканской республике.

Согласно тексту письма минздрава Панамы в адрес главы РФПИ Кирилла Дмитриева, правительство Панамы через национальный регулирующий орган по фармацевтике и лекарствам готово выдать лицензию на экстренное использование вакцины «Спутник V», передает РИА «Новости».

«Между министерством здравоохранения Панамы и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) идут прямые переговоры в виртуальном формате», – подтвердил пресс-атташе посольства РФ Олег Вишневецкий.

Напомним, 23 января в Панаме выявили первый случай инфицирования «южноафриканским» штаммом вызываемого коронавирусом заболевания.

В пятницу Казахстан одобрил применение российской вакцины «Спутник V», став 27-й страной, в которой разрешен препарат. По данным РФПИ, «Спутник V» вошел в мировой топ-3 вакцин против COVID-19 по числу полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее «Спутник V» одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах.

В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов РФ со времен СССР.



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