 

Пушков раскрыл суть политической жизни США

13.02.2021, 5:30, Новости дня
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Сутью внутриполитической жизни США стали подлоги, сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя обвинения в адрес 45-го американского президента Дональда Трампа.

Как отметил сенатор, в Соединенных Штатах не прекращаются фальсификации, манипуляции и подлоги. По его словам, представители Демократической партии «редактируют и искажают» обращение Трампа к демонстрантам, чтобы обвинить его в призывах к мятежу. «Именно подлоги стали сутью внутриполитической жизни страны. Плюс блокировки всех, кто не согласен играть в такую игру и не хочет делать вид, что это и есть демократия», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Накануне обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа. Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления на процессе по импичменту в Сенате призвала «осудить и оправдать» 45-го президента США. Ранее демократы возложили на Трампа ответственность за беспорядки в Капитолии.

Напомним, 26 января резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США. Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент 45-го президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.

Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.

Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.



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