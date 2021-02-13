 

Компания Intel покритиковала в рекламе компьютеры Apple

13.02.2021, 5:02, Новости дня
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В соцсетях появились новые рекламные плакаты Intel, на которых производитель электроники поиздевался над своим конкурентом. В частности, там содержится утверждение, что на компьютерах Mac невозможно запустить Rocket League.

Критика, в основном, касается геймерских качеств компьютеров от Apple, созданных на основе фирменных процессорах М1. Но дело в том, что именно Rocket League не поддерживается на macOS по инициативе разработчика продукта еще с прошлого года.

Также специалистов от Intel отсутствие стандартных для ПК разъемов в планшетах, выпущенных компанией Apple. По мнению независимых экспертов, креативщики Intel немного перегнули палку в попытках показать свои изделия в лучшем свете.



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