 

Gigabyte решил проблему несовместимости своих чипсетов с процессорами Intel Rocket Lake-S

13.02.2021, 5:02, Новости дня
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Как сообщили представители компании Gigabyte, их специалисты доработали новые чипсеты H410 и B460, сделав их совместимыми с процессорами Rocket Lake-S, выпущенными в Intel.

Напомним, что ранее компания Intel распространила заявление о том, что ее процессор Rocket Lake-S не подходит к чипсетам Gigabyte. Из-за этого для установки предлагалось приобретать специальную плату.

Решить проблему Gigabyte смог при помощи небольших изменений, хотя они и отразились на стоимости изделия. Однако цена, по мнению экспертов, вырастет не намного. По крайней мере, платить не придется так много, как предлагали менеджеры в Intel до устранения несовместимости, утверждают специалисты компании Gigabyte.



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