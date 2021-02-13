 

Мнение: Будьте вы прокляты!

13.02.2021, 5:00, Разное
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Суд снова перенесли, на этот раз на 16 февраля.
А ведь впереди еще судебный процесс по делу о мошенничестве.
Такими темпами этот сериал на ближайшие пару месяцев могут растянуть.

PS. Относительно позиции левых по всей этой истории, завтра выложу выборку мнений по всему левому лагерю на тему митингов Навального и прочего.
При просмотре/прочтении острое чувство дежавю не отпускало, пахнуло 2011-м годом, Болотной/Поклонной и тому подобным, когда тоже были эти прекраснодушные споры ходить/неходить, что делать и почему левые снова грызуться между собой, а не объединяются.

Источник: Colonel Cassad



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