Мнение: Будьте вы прокляты!

13.02.2021, 5:00, Разное

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Суд снова перенесли, на этот раз на 16 февраля.

А ведь впереди еще судебный процесс по делу о мошенничестве.

Такими темпами этот сериал на ближайшие пару месяцев могут растянуть.

PS. Относительно позиции левых по всей этой истории, завтра выложу выборку мнений по всему левому лагерю на тему митингов Навального и прочего.

При просмотре/прочтении острое чувство дежавю не отпускало, пахнуло 2011-м годом, Болотной/Поклонной и тому подобным, когда тоже были эти прекраснодушные споры ходить/неходить, что делать и почему левые снова грызуться между собой, а не объединяются.

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