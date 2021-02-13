 

В Минске отреагировали на призыв Европарламента приостановить запуск БелАЭС

13.02.2021, 4:36, Новости дня
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Резолюция Европарламента по Белорусской АЭС политизирована, это пример применения двойных стандартов, заявили в белорусском министерстве энергетики.

«Резолюция Европарламента по БелАЭС носит сугубо политизированный характер. Это наглядный пример применения двойных стандартов, далеких от объективной оценки и реального положения дел», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В четверг Европарламент принял резолюцию, в которой предлагает Еврокомиссии работать над приостановкой запуска Белорусской АЭС. По мнению ЕП, эксплуатация этой АЭС может угрожать всему Евросоюзу.

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) планируется сдать в промышленную эксплуатацию в апреле – мае этого года. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы.



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