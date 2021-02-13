 

Гинцбург раскрыл особенности вакцины «Cпутник V» для детей

13.02.2021, 4:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Состав вакцины от коронавируса «Cпутник V» для детей не изменится, однако дозировка препарата будет различаться в зависимости от возраста, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург сообщил в интервью телеканалу «Россия-24», что «когда мы получим разрешение на исследования «Спутник V» на детском населении, то детское население будет разбито на определенные возрастные группы», например, 17-14, 14-9 и девять и меньше, «а может быть, даже на четыре возрастных группы», передает ТАСС.

«В зависимости от возрастной группы дозировка будет, это очевидно, различной: чем меньше возрастная группа, тем будет меньше дозировка препарата. Придется ли вносить какие-то другие изменения в состав вакцины, думаю, не придется за исключением того, что, может быть, к этому времени будут проведены исследования в плане назальной формы этой вакцины, и не исключено, что тогда назальная форма этой вакцины тоже будет, в первую очередь, рекомендована детям», – добавил он.

Ранее стало известно, что вакцина против коронавируса «Спутник V лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения заболевания.

Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов РФ со времен СССР. До этого научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины, подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность: эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Стало известно, кого могут коснуться санкции ЕС по делу Навального

29.12 / В Волынской области сотрудник предприятия убил коллегу струей воды

31.07 / Автоновости: Компания Nissan анонсировала новый седан V-Drive

03.07 / СМИ: первый смартфон со скручивающимся экраном выйдет в начале 2021-го

06.10 / Лидеры ЕС призвали президента Украины продолжать реформы

21.07 / Европарламент заблокирует пакет экономической помощи в случае несоблюдения ряда условий

25.06 / Бердымухамедов предложил создать туркменский мессенджер для распространения “достоверной информации”

22.07 / Коронавирусом в мире заразились более 15 млн человек

10.07 / Турция и Украина собрались заключить договор о военном сотрудничестве

18.12 / Роспотребнадзор оценил эпидобстановку в других странах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска