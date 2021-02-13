Гинцбург раскрыл особенности вакцины «Cпутник V» для детей

13.02.2021, 4:36, Новости дня

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Состав вакцины от коронавируса «Cпутник V» для детей не изменится, однако дозировка препарата будет различаться в зависимости от возраста, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург сообщил в интервью телеканалу «Россия-24», что «когда мы получим разрешение на исследования «Спутник V» на детском населении, то детское население будет разбито на определенные возрастные группы», например, 17-14, 14-9 и девять и меньше, «а может быть, даже на четыре возрастных группы», передает ТАСС.

«В зависимости от возрастной группы дозировка будет, это очевидно, различной: чем меньше возрастная группа, тем будет меньше дозировка препарата. Придется ли вносить какие-то другие изменения в состав вакцины, думаю, не придется за исключением того, что, может быть, к этому времени будут проведены исследования в плане назальной формы этой вакцины, и не исключено, что тогда назальная форма этой вакцины тоже будет, в первую очередь, рекомендована детям», – добавил он.

Ранее стало известно, что вакцина против коронавируса «Спутник V лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения заболевания.

Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов РФ со времен СССР. До этого научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины, подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность: эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.