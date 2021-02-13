В Индии испытали напечатанный на 3D-принтере двигатель ракеты Agnilet

13.02.2021, 4:08, Новости дня

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Недавно в Индии успешно испытана космическая ракета. Особенностью данного запуска было то, что двигатель для нее был полностью напечатан на промышленном 3D-принтере.

Эту процедуру удалось совершить благодаря специалистам, участвовавшим во стартапе Agnikul Cosmos. Отметим, что методом 3D-печати созданы не отдельные детали, а весь агрегат полностью!

Как сообщают разработчики, ракета с необычным двигателем может вывести на низкую орбиту Земли (до 700 километров) полезный груз общим весом до ста килограммов. А процесс печати двигателя занял всего лишь четыре дня. Ни на одном заводе невозможно собрать агрегат так быстро, отмечают специалисты. 3D-производство позволяет не только ускорить, но и значительно удешевить процесс.