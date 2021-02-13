Компания Samsung готовит новую модель планшета Galaxy Tab S8

13.02.2021, 4:08, Новости дня

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Напомним, что в конце лета прошлого года южнокорейская компания Samsung выпустила две модели планшетов Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+. Прошло полгода. Не пора ли разработчику обновить продукцию?

Риторически задавая этот вопрос, эксперты намекают на грядущую презентацию новинок из серии Galaxy Tab S8, о которых в сети уже начали появляться первые сведения.

Всего производитель представит несколько моделей планшетов, обрывочные данные о которых можно найти на разных ресурсах. Известно, что там будет обеспечена поддержка 4G или 5G. Кроме того, сообщается о возможности использования карты MicroSD с объемом памяти до 1 Тб. Самой большой загадкой пока остается версия Galaxy Tab S8 Enterprise Edition, о которой пока ничего не известно.