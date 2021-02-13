 

Новый стандарт Wi-Fi конкурирует с 5G за частоты

13.02.2021, 4:08, Новости дня
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Ранее в сети появлялась информация о том, что в РФ для сетей беспроводной интернет-связи пятого поколения могут выделить частоты в диапазоне от 6 ГГц. Но оказалось, что на них же претендует разработчик нового стандарта другой беспроводной связи – Wi-Fi 6E.

Напомним, что речь идет о модернизированном варианте уже работающем на рынке Wi-Fi. Но в данном случае передача информации может осуществляться со скоростью до 10 Гбит в секунду.

Также занять эти же самые частоты не против компания Apple. Американцы планируют предложить в РФ усовершенствованную связь UWB, которую считают аналогом Bluetooth. В РФ связь 5G начнет повсеместно работать не ранее 2024 года, уточняют эксперты. Но за частоты операторам еще придется побороться.



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