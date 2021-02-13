 

Мнение: “И так сойдет!”

13.02.2021, 4:06, Разное
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Читатель блога "Рупор Тоталитарной Пропаганды" из Челябинска просит придать огласке свою историю.
Он инвалид-колясочник. В 2016-м году решением суда местные власти обязали сделать ему в доме специальный подъемник для беспрепятственного доступа к квартире, но власти сославшись на дороговизну в стиле "и так сойдет" соорудили ему "ступенькоход", который не решает проблему, а в ряде моментов усугубляет ее. Читатель понятное дело возмутился, так как подход "лопай что дают" его не устроил и вот уже 5 лет пытается заставить местные власти выполнять решение суда.

* * *

И промежуточный отчет по материальной помощи для раненого бойца ДНР "Чирика" https://colonelcassad.livejournal.com/6487758.html, который живет с тяжелейшими последствиями ранения полученного на Донбассе в 2018-м году во время боя на Новоазовском направлении. Были улучшены как его бытовые условия, так и собраны средства на поездку в Ростов, операцию и лечение.

Фото прислал "Зима".
По лечению выложу отдельно, как "Чирик" закончит с операцией и лечением в Ростове.

Всем кто материально помог, спасибо!

Источник: Colonel Cassad



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