YouTube-канал девочки из села во Львовской области стал популярным после написанного от руки объявления на столбе. Теперь там 29 тыс. подписчиков

13.02.2021, 4:04, Новости дня

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8 февраля пользователь Сонькоу выложила в Twitter фото написанного от руки объявления на столбе.

Автор рекламы детским почерком призывал подписываться на канал “Природа ТВ”, обещая интересные видео. Ориентиром для подписчиков был указан рисунок с цветами на аватарке.

Найкраще, що я бачила сьогодні! pic.twitter.com/0g1I7i2OCJ

— Сонькоу (@__freecafe__) February 8, 2021

Сонькоу уточнила, что в день, когда она опубликовала фото объявления, у канала было 13 подписчиков. После этого в соцсетях запустили флешмоб в поддержку автора, на аккаунт начали подписываться пользователи соцсети, и к вечеру 12 февраля число фолловеров достигло 29,6 тыс.

Владелец аккаунта выкладывает там видео с домашними животными. В частности, там есть ролики с рыжим котом, попугаем, щенком и курицами.

Некоторые видео набирают по несколько тысяч просмотров, пользователи активно комментируют и лайкают ролики. Самое популярное на сегодня видео – о том, как “кот подрался с курочкой” (более 33 тыс. просмотров).

ВИДЕОВидео: ПРИРОДА ТВ / YouTube

Журналисты ТСН нашли юного блогера. Оказалось, что это 10-летняя Вита из села Зимна Вода Львовской области. Видео ребенок начал снимать, когда из-за пандемии коронавируса школу перевели на дистанционное обучение – постоянное сидение дома заставило девочку искать себе занятие, говорится в материале журналистов. Канал для нее создал 15-летний брат.

Популярность очень повлияла на девочку, рассказала ее мать Ирина.

“Она очень счастлива. Она надеялась набрать хотя бы тысячу подписчиков. Очень обрадовалась, когда появился первый подписчик, прочитавший объявление на столбе. Сейчас она так вдохновлена, думает над следующими видео, хочет, чтобы это было интересно, и очень боится подвести своих поклонников”, – рассказала женщина.

История приобрела еще один поворот. В соцсетях запустили другой флешмоб – пользователи публикуют написанные от руки объявления с призывами поддержать ребенка, а также подписываться на их каналы.

Так уже сделали “ВВС News Україна”,

https://www.facebook.com/BBCnewsUkrainian/photos/a.289246041107051/3998712743493677/

“Укрпошта”,

https://www.facebook.com/ukrposhta/posts/3758019864244640

пресс-секретарь партии “Голос” Ярема Дух…

https://www.facebook.com/yarema.dukh/posts/10157609554101644

… и Национальное антикоррупционное бюро.

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/2879452472300420



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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