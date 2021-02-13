Мнение: Понимая Америку

13.02.2021, 4:02, Разное

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Эйблистский фильм сумасшедшего Охлобыстина

Я тут в своем блоге обсуждаю многие вещи из мира современной политики, предполагая их само собой разумеющимися – но, по всей видимости, не учитываю, что, скажем, про состояние дел в тех же США многие честные и простые труженики из нашей России просто не имеют понятия – так как заняты повседневным трудом, им некогда смотреть телевизор, да и не верят они телевизору… однако откуда еще брать инфу, они не знают. Говорить “интернет” или “Гугл” – бесполезно, так как инфы там слишком много, и непонятно, что выбрать и кому верить.

В итоге получается опасная ситуация: простой какой-нибудь паренек живет себе в России, ничего не зная про современную Америку – но при этом у него не хватает мудрости сказать о себе словами Сократа: “Я знаю, что я ничего не знаю”. Мы – не сократы, и паренек ДУМАЕТ, что он про Америку ЗНАЕТ; только знает он то, что ему рассказывали в школе, а то и детском саду, лет 15-25 назад! У него не просто незнание – у него, бедняги, ЛОЖНОЕ, то есть устаревшее знание; отрицательная величина вместо нуля. И сколько таких пареньков и девчат по России. Они знают Америку как свободную страну, как страну со свободой слова, как страну с независимыми судами, с правом на оружие, с честными выборами и открытой, но корректной политической борьбой… Мы ведь все это помним еще со школы.

Реальность поправляет заблуждения самыми разнообразными способами. Вчера вот в “личку” вдруг постучался читатель, еще год назад купивший у меня “Страну утраченной эмпатии” – с вопросом: “блин, Алексей: я, в принципе, парень умный, все и так понимаю, мне и книжка ваша понравилась. Но есть у меня одна непонятка: я так и не понял – почему вы пишете, Алексей, у себя в блоге, что в Америке сейчас нельзя говорить “ВСЕ жизни имеют значение”? Это же какая-то чепуха, Алексей! Что плохого во фразе “All lives matter”, кроме того, что она противопоставляется хайпу на тему BLM? Если кто-то (кто? большой брат? министерство правды?) решили, что только “BLM” – это “хорошо”, то всё остальное – неправильно? Почему другие тезисы объявлены “вне закона”? Буду признателен за ответ на этот наивный вопрос. Спасибо”.

Вот так.

Для начала я лучше просто приведу вот такое определение из Википедии. Вы ведь тоже наверняка не знаете, что такое “эйблизм”? И я не знал – для того и полез в Вики. И там вот такое:

Эйблизм

Эйбли́зм (из англ. ableism, от able) — тип дискриминации, при котором трудоспособные люди рассматриваются как нормальные и превосходящие людей с инвалидностью, что приводит к предрассудкам в отношении последних.

Да, вот такое определение. Не поняли? Перечитайте еще раз – с первого раза, особенно с непривычки, очень мало кто понимает, наверно, максимум один из десяти. Еще раз, медленно, вдумчиво… потом еще раз. Это практически медитация. Усвоив, можно продвинуться чуть дальше и прочитать следующую фразу из статьи про “Эйблизм” в той же Википедии:



“это системная дискриминация и социальное предубеждение против людей с инвалидностью, хроническими соматическими или психическими расстройствами”… В обществе здоровый человек рассматривается как норма, в то время как люди с инвалидностью считаются отклонением от нормы, и это одно из главных проявлений эйблизма. Инвалидность воспринимается как нечто, требующее устранения, чаще всего с помощью медицинского вмешательства”.

То есть: вы идете по улице, видите человека без ноги. У вас непроизвольно мелькает в голове – “Мда… Этот мужик, наверно, не сможет отплясывать на сцене гопака”. Или – “Да уж, едва ли этот мен сможет участвовать в первенстве школы по футболу”. Или даже, если вы человек сердобольный, вы думаете – “Эх… когда же медики научатся приделывать людям протезы не хуже обычных ног…” И во всех трех случаях вы впадаете в смертельный грех ЭЙБЛИЗМА!

Вы все еще не понимаете: почему эйблизм – грех?! И ответ простой: потому что это – одна из разновидностей УГНЕТЕНИЯ МЕНЬШИНСТВ. В данном случае роль меньшинства играют инвалиды – как физические, так и психические. В чем проявляется угнетение? Угнетение, как учат сегодня детей в американских школах, проявляется уже в том, что вы ЗАМЕЧАЕТЕ в представителях меньшинства то, что делает их меньшинством и отличает от большинства, то есть от вас.

НО! Есть и второе условие: вы, конечно, не должны замечать особенности меньшинств. Но при этом – обязаны всегда их иметь в виду. В сущности, чисто логически это понять нетрудно: для того, чтобы действительно не замечать то, что так и лезет в глаза – вы, ясное дело, должны очень старательно это иметь в виду.

Все еще непонятно, что за абракадабра? Напоминает какие-то восточные учения, типа “хлопка одной ладонью” и прочие премудрости? Да, что-то общее есть. Ваша трудность еще и в том, что вы это пытаетесь освоить во взрослом состоянии. Если б вам все это вбивалось со школы, а то и с детского сада – постижение шло бы намного легче. Во всяком случае, у хозяев современной Америки – так называемых “демократов” – расчет именно на это.

Но самое главное: если вам удастся постичь “эйблизм”, хотя бы в первом приближении – вам уже станет намного понятнее, почему BLM – это круто, а All lives Matter – страшный харам.

Причина ведь очень проста: в мире, который борется с расизмом и эйблизмом, ваша главная задача – не замечать реальность. Тут еще нельзя обойтись, чтобы не вспомнить “1984” Оруэлла. Как мы помним, героя “1984” там долго и ласково, при помощи пыток и расправ с его любимыми людьми, перевоспитывали – не для того, чтобы он покорно вместе со всеми славил “Большого Брата”; этого НЕДОСТАТОЧНО. Героя перевоспитывали, чтобы он не просто славил кого-то с фигой в кармане, а чтобы он при этом ЛЮБИЛ того, кого ему надо славить. Без этого нашего, еще советского “двоемыслия”. Америка – страна прямая, и там двоемыслящих не любят (как и в России, впрочем).

Именно поэтому НЕЛЬЗЯ говорить “All lives matter”. “Все жизни важны” – это и есть та самая фига в кармане. Типа признание – “ну я-то, конечно, повторю за вами, что “жизни черных важны”, но мы-то с вами знаем, что это чепуха, и на самом деле все жизни важны”. То есть такая же наглость, как человека, к примеру, просят проорать “Да здравствует товарищ Сталин”, а он вместо этого орет “Да здравствует советский народ!”, да еще, гнида, мотивирует тем, что товарищ Сталин – это ведь тоже, типа, советский народ, так что он кричит “фактически то же самое”.

Нет, падла, не то же самое! При советской власти такого шибко умного ухаря могли и к стенке поставить. В ГУЛАГе сгноить. А в Америке всего лишь с работы выгоняют. Пока. Что, в общем, доказывает, что современные США – куда более гуманная страна, чем сталинский СССР.

В общем, партийное чутье подсказывает людям в США, что All Lives matter – это не лозунг. Это уловка. Попытка нагло протащить возмутительное заявление, что жизни большинства так же ценны, как и жизни меньшинства… а это примерно как в том же СССР забраться на трибуну и оттуда заявить, что коммунизм, возможно, не победит в самое ближайшее время во всем мире. А сам СССР – это не маяк всего человечества на пути прогресса, а так, просто некая страна, коих много.

Но если вы проникнете в многогранный и глубочайший смысл понятия “эйблизм” – вы уже будет понимать примерно 98% современной Америки. А возможно, и всего Запада. А если еще помедитировать – то и всего мира.