 

Кабмин анонсировал новый пакет мер по поддержке российской IT-индустрии

13.02.2021, 3:42, Новости дня
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В РФ разработали новый пакет мер по поддержке российских IT-компаний, в него входит порядка 50 инициатив, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«В настоящий момент уже подготовлен «второй пакет» мер, участие в его разработке принимали более 250 представителей IT-компаний. Во второй пакет включены около 50 инициатив», – цитирует вице-премьера РИА «Новости».

Он пояснил, в числе мер планируется: установить директивный запрет на приобретение иностранного ПО госкомпаниями и утвердить планы импортозамещения; ввести инструменты фискального стимулирования внедрения отечественного ПО и программно-аппаратных комплексов; провести софинансирование расходов IT-компаний на новые разработки и их организовать их пилотное внедрение.

«Наша задача – сделать все для того, чтобы создать комфортные условия российским компаниям», – сказал Чернышенко.

Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что в следующем месяце планируется утверждение нового пакета правительством. Пакет направлен на стимулирование внутреннего спроса на российские продукты.

«Подготовлен план мероприятий по реализации, его согласование в настоящий момент завершается. Рассчитываем утвердить этот план в марте», – указал Шадаев.

Ранее Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) попросила не допустить ограничений на включение в реестр российского ПО свободного программного обеспечения (СПО).

До этого Минцифры разъясняло порядок включения софта в реестр российского ПО.



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