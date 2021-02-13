Словакия решила восстановить проверки на наземных границах

13.02.2021, 3:42, Новости дня

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Словакия с 17 февраля восстанавливает проверки на наземных границах и вводит обязанность для всех прибывающих в республику пройти двухнедельную домашнюю самоизоляцию, сообщил министр здравоохранения республики Марек Крайчиго Словацкому радио.

В Словакии, таким образом, пересмотрели объявленные в среду решения о возобновлении погранпроверок и обязанности двухнедельного карантина для въезжающих в страну. Согласно первоначальным планам властей, они должны были начаться уже в понедельник, 15 февраля. От обязанности пребывания в домашней самоизоляции будут освобождены экипажи самолетов, водители совершающих международные рейсы автобусов и осуществляющих снабжение населения большегрузных автомобилей, машинисты и проводники международных поездов, дипломаты, а также граждане, следующие без задержек и остановок транзитом через Словакию, передает ТАСС.

Напомним, с 18 января в Словакии запретили выходить на прогулки без справки об отсутствии COVID. С 1 октября 2020 года в республике действует режим чрезвычайной ситуации, максимально ограничена общественная жизнь. В ноябре премьер-министр Словакии Игор Матович призвал бороться с COVID-19 «как с коммунистами».