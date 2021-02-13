 

Штрафы за несоблюдение противокоронавирусных мер ввели в Японии

13.02.2021, 3:42, Новости дня
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В Японии вступил в действие закон о введении штрафов для физических и юридических лиц за несоблюдение ограничительных мер против распространения коронавируса.

Новый закон, в частности, предусматривает штраф до 500 тыс. иен (4,7 тыс. долларов) за отказ заразившегося коронавирусом пациента от госпитализации, 300 тыс. иен (около 2,8 тыс. долларов) придется заплатить тем, кто откажется от предписанного медосмотра. Аналогичный по размеру штраф предусмотрен и для представителей бизнеса, в том числе баров и ресторанов, которые не выполняют рекомендации властей по прекращению работы в то или иное время, передает ТАСС.

В среду посол РФ в Японии Михаил Галузин рассказал о росте популярности «Спутника V» в Японии. В январе в центральной части Японии ввели режим ЧП из-за резкого распространения нового коронавируса. 10 января в Японии обнаружили «бразильскую» мутацию коронавируса. 26 декабря 2020 года правительство Японии подтвердило информацию об обнаружении у пяти посещавших Великобританию граждан нового штамма вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). В тот же день Япония временно закрыла границы для иностранцев.



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