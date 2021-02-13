Марьиванна не разрешает выйти

13.02.2021, 3:20, Разное

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Российских студентов и школьников отговаривают от участия в протестных акциях. И обманом зовут на провластные.

Десятки студентов главного юридического вуза страны, МГЮА, скандируют появляющиеся на интерактивной доске текст, размахивая флагами РФ и пританцовывая в разнобой. «Президент у нас один. Всех мы вместе победим. Владимир Владимирович, мы с вами! Путин — наш президент!»

Ребята — будущие судьи, адвокаты, прокуроры, следователи. И прямо в гостинице «Хитровка» в Певческом переулке Москвы они приносят присягу.

Да, официальные тексты их будущих присяг — другие. Но ведь от этой, заснятой на видео, уже не отмахнешься?

Студентов заманили в «Хитровку» обманом. Сказали, что будет мероприятие, посвященное борьбе с коронавирусом.

А уже на месте выдали флаги и сказали: «Скандируйте, акция — всероссийская, вы избраны представить Москву».

Вместе со студентами-юристами Москву, судя по сообщениям СМИ, представляли студенты-аграрии: учащиеся Тимирязевской академии заявили, что их собрали на флешмоб в поддержку Владимира Путина, первоначально заявив, что акция будет посвящена российскому флагу.

Студентов Белгородского института искусств и культуры собрали в актовом зале и попросили станцевать с российскими флагами. Позднее их танец под песню «За тебя, Родина-мать» группы «Любэ» выложили депутат областной думы Иван Конев и депутат городского совета Илья Салмин. При этом на видео были добавлены лозунги: «Путин — наш президент» и «Владимир Владимирович, мы с Вами». Студенты утверждают, что не скандировали их.

С самого начала протестной кампании мы слышали: «Навальный втягивает детей и молодежь в свои политические игры». Однако на деле оказалось, что втягивает их в эти игры совсем противоположная сторона. Причем не только детей.

9 февраля учитель из Волгограда рассказала местному изданию V1, что бюджетников собрали на Мамаевом кургане для «участия в патриотической акции». «Мы были уверены, что это будет какое-то мероприятие ко Дню Победы в Сталинградской битве. А потом оказалось совершенно наоборот. Думали, что мы за Сталинград, а оказалось, что мы за Путина», — пояснила она.

Кадр из видео: tvk6

Шествие врачей, учителей и других работников бюджетной сферы в итоге выложил в Сеть депутат гордумы Олег Ярыгин. С подписью: «На Мамаевом кургане всегда царит атмосфера — дух единства и победы. Множество людей в таком знаковом для каждого волгоградца месте единодушно выразили поддержку нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину».

Тем учителям и студентам, кто принимал участие в других акциях — протестных — грозят увольнением и отчислением из вузов. Корреспонденты «Новой» рассказывают о том, как ведется «воспитательная работа» в их регионах.

Пермь

После январских протестов пермяки массово сообщали, что учебные заведения «обязали составить списки возможных участников несогласованных акций», а социальных педагогов и воспитателей обязали прийти на акции и выяснить лично, кто из учащихся там присутствовал.

В министерстве образования Пермского края эту информацию опровергли: «Инициатором таких запросов министерство не выступает». Но при этом пояснили: в устной форме «министерство обращалось к директорам техникумов и колледжей с просьбой уберечь детей от втягиваний в противоправные действия». Политика — не детское дело, уточнили в ведомстве.

Акция в поддержку Алексея Навального в Перми. Фото: vk / teamnavalny_perm

Одна из самых ярких иллюстраций к этому тезису — разговор 18-летней студентки 3-го курса Краевого индустриального техникума Дарьи Кузнецовой с социальным педагогом и руководителем воспитательного центра после акции 31 января:

Дарья встретила сотрудников техникума на шествии.

Воспитатель (В.): Давай, Дарья, рассказывай, как тебя туда занесло?

Дарья (Д.): Пришла прогуляться.

В.: А кто тебя сагитировал? У тебя МДК (междисциплинарный курс. — Ред.) не сдан, зато ты у нас в первых рядах идешь, коммунистка такая, патриотка! Я не против вашей гражданской позиции, это ваше право, но мы вас попросили, как людей. Хотите проблем? У тебя и так их дохренища.

Д.: Мне звонит куратор и говорит, что я гуляю там, где нам говорили, что нельзя гулять. Во-первых, где написано, что нельзя?

В.: Тебе показать?

Д.: Мне без разницы, я все равно бы пошла.

В.: Ну не в первых наверно рядах?

Д.: Я бы и в триста первых пошла.

В.: А ты че такая? Прилипла к этому месту? Езжай в Америку, учись в Америке, получай там образование.

Д.: Так я отучусь и поеду.

В.: А ты не доучишься здесь.

Д.: Почему?

В.: Потому что у тебя МДК не сдан.

Д.: Я сдам.

В.: Флаг тебе в руки, я посмотрю, мне даже интересно. Вы срёте государству, в котором живете, которое вас кормит, которое вам дает материальные блага. Ты мне скажи, ты мало имеешь от государства? Вот ты лично? А? В общаге живет, на материальную помощь каждый год подает!

Д.: Я у родителей живу. Я в общежитии только месяц жила.

В.: Какая разница. Это услуга бесплатная. Это твое право. Ты бы шла в колонне, да сказала бы: ребята, а я вот в общаге на халяву жила за 250 рублей, я учусь на бюджете. Иди в Америке-то поищи бесплатное обучение. Ты мне скажи свою политику-то.

Д.: Какую политику? Почему я должна оправдываться? Меня позвали насчет этого поговорить?

В.: Потому что вы примыкаете, извини меня за выражение, к пидорасам, которые идут, все им надо, чтобы мальчики с мальчиками жили, девочки с девочками жили, и больше ничего не надо.

Соцпедагог (С.): А управляли-то вами из Германии даже! Куда идти и что делать.

Д.: Да кто нами управлял? Я захотела, я вышла.

С.: А почему ты сейчас не вышла, а именно в тот момент?

Д.: Мне надо было сюда приехать, пара через час.

С.: Ну, вчера, с 8 утра, почему не вышла?

Д.: Я вечером пойду гулять.

С.: Куда пойдешь? С плакатом?

Д.: Я с плакатом была?

В.: Ты была с распахнутой грудью.

Д.: Я была в пальто и в пиджаке.

В.: А какую ты отстаивала точку-то?

Д.: Я шла с ребятами, я гуляла.

В.: Ты не гуляла. Вот мы с Ольгой Вячеславовной гуляли.

Д.: Вот, вы же тоже там были.

В.: Да, потому что нас заставили вас отслеживать! Если по тебе придет хоть одна бумага… Меня вообще не интересует, влипнешь ты куда-то или нет. Это твое право: хочешь сидеть в каталажке, хочешь жить в дерьме — живи в дерьме, ходи с этими радужными колоннами. Но я, как руководитель воспитательного центра, не позволю срать в свое государство. Мне тоже много что не нравится, но вы еще кормитесь, вы еще не нюхали, вас бы в 90-е годы послать, как мы жили. Мы и то выжили и рады, что мы живем в России. Ты где-то хоть была за границей? Я вот побывала много в каких странах, я видела, как люди живут.

Д.: В Африке была, в Занзибаре…

В.: О, круто! Хорошее сравнение с Россией!

Д.: В Турции была, в Египте…

В.: Что там хорошего-то видала? Олл инклюзив, и не более того. Все.

С.: Нет, была везде, а материальную помощь просит, так странно. На поездку что ли не хватает?

В.: Больше не давайте! Не надо ей никакую материальную помощь давать.

Д.: А вы откуда знаете, на какие деньги я ездила? Не хотите, не давайте.

С.: У тебя какая позиция-то? Вот у других людей были плакаты, кто-то против низкой пенсии, кто-то за свободу. Там никто так просто не гулял, людей гоняли, как зайцев, с одной стороны в другую.

Д.: Ну так если бы это было все неправда, людей бы так не гоняли!

В.: А ты знаешь, кто там шел? Там шли люди, которым в тик-ток до этого заплатили бабло, шли там малолетки вот такие вот (стучит по столу)! Если бы ты была делом занята, у тебя бы не было времени пойти туда!

Д.: Я отучусь и после занятий пойду! И во все следующие разы пойду!

В.: Во-первых, ты не доучишься, потому что, я не знаю, или интеллектуальные способности, или твои экстремистские группы тебя интересуют больше. У тебя не сдан МДК, понимаешь? И ты еще лезешь на рожон. А я еще в характеристике, которую, допустим, попросят тебе сделать… у меня много на тебя.

Д.: Я ходила уже два раза. И меня ни разу не задержали, и протокола на меня составлено не было. Потому что просто так людей не задерживают, задерживают тех, кто беспределит, и тех, кто с флагами…

Акция в поддержку Алексея Навального в Перми. Фото: vk / teamnavalny_perm

С.: У нас, я тебе скажу, пришел из министерства запрос: дать фамилии, кто мог бы участвовать в акции.

Д.: Хотите — давайте!

В.: Мы дадим! Покувыркайся сама, посиди.

Руководитель техникума отказалась общаться с «Новой газетой» по телефону, в приемной сообщили причину: «потому что неправильно трактуют все сказанные ею слова» и уточнили, что студентка Дарья «учится в штатном режиме». Сама Дарья «Новой газете» пояснила, что только сейчас после дистанционного обучения начались очные занятия: «Никаких разговоров или угроз не было в мою сторону, некоторые преподаватели меня поддерживают и говорят спасибо. Учащиеся тоже отнеслись положительно, они на моей стороне».

Александра Семенова

Крым и Севастополь

2 февраля в Севастопольском госуниверситете вышел приказ 114-п. Его суть (помимо «косметического» запрета мата): запрет студентам говорить о политике в стенах вуза и негативно позиционировать СевГУ в соцсетях и СМИ.

Студенты, с которыми пообщалась корреспондент «Новой газеты», утверждают, что накануне первой акции заместители директора каждого института (факультета) по воспитательной работе рассылали учащимся сообщения с призывами не выходить на площадь Нахимова. Кроме того, 22 января вуз выпустил ролик, в котором студенты и преподаватели «предостерегают молодежь» от участия в протестных акциях. «Я резко отрицательно отношусь к втягиванию молодежи в незаконные политические акции, — говорит в ролике ректор СевГУ Владимир Нечаев. — Это очень похоже на то, как в Великую Отечественную войну фашисты гнали перед собой мирных граждан».

Эффект от многочисленных призывов не выходить на протесты оказался обратным ожидаемому:

студенты говорят, что на акцию в поддержку Навального они все равно пошли, а вот их отношение к руководству вуза ухудшилось.

Жители Симферополя на акции в поддержку Алексея Навального. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

— Я не из митингующих, но мне нравится, когда у меня есть свобода. Хочу — иду на митинг, не хочу — не иду. Я в универе просто учусь. Зачем эти люди говорят, идти мне на митинг или нет? — рассуждает одна из студенток. Она отмечает, что действия администрации вуза похожи на попытку обозначить рамки оруэлловского мыслепреступления. — Когда тебе пишут «сверху», говорят: не ходите, дети, в Африку гулять, — пытаются что-то запретить, это вызывает отторжение и хочется сразу стать оппозиционеркой.

Отговорить студентов от участия в акциях протеста пыталось и руководство Крымского федерального университета.

— Беседы проводились среди учащихся первых курсов. В духе «там и без вас разберутся». Этим занимался куратор 1-го курса. 2-й и старшие курсы предупреждали, что «могут пройти несанкционированные митинги экстремистского характера, присутствие на них ничего хорошего вам не принесет», — рассказывает студент КФУ Мухаммед. — Мы также были предупреждены о том, что страницы студентов в соцсетях мониторятся. Разговоров о том, что появление на митинге повлечет за собой отчисление, при мне не было. О других говорить не могу.

— Предупреждения рассылались. Несколько раз из деканата приходили сообщения о незаконности акций, — рассказывает другой студент КФУ Ибрагим. — Что интересно, была просьба замдекана, чтобы инфа об этом «не вышла за пределы чата». Позже староста переслал сообщение, в котором студентов просили публично не высказываться по «делу Навального». Написали, что несколько студентов университета были задержаны за свои публикации с призывами к участию в митингах. Меня и большинство моих одногруппников это возмутило. Не скажу, что являюсь сторонником Навального, но почему руководство университета позволяет себе что-либо нам запрещать — непонятно.

Анастасия Смирнова

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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