 

В РФ создали своего робота-собаку

13.02.2021, 3:14, Новости дня
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Российская компания CrossTech Solutions Group, специализирующаяся на обеспечении охраны и безопасности, создала модель отечественного киберпса, который по своей функциональности очень напоминает зарубежного робота-собаку.

Напомним, что речь идет об автономном роботе, которые способен бегать по определенной территории, исполняя различные охранные и контролирующие функции.

Российский киберпес также оснащен различными датчиками, в том числе локационными. Он легко находит дорог до зарядной станции, когда садится батарея. Кстати, всемирно известный Spot от Boston Dynamics также вскоре появится в России. Однако отечественный аналог гораздо дешевле, хотя по качеству не уступает робопсу из-за рубежа.



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