В сеть попали более 3 млрд логинов и паролей почтовых сервисов

13.02.2021, 3:14, Новости дня

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Как сообщают специалисты по кибербезопасности, в сети появилась огромная база данных логинов и паролей от почтовых ящиков, открытых на сервисах Hotmail и Gmail. Всего опубликованы данные трех миллиардов пользователей.

По мнению экспертов, данные оказались в руках злоумышленников после того, как были взломаны сервисы LinkedIn и Netflix. Данные находятся в свободном доступе, хотя специалисты по кибербезопасности сомневаются, что ими можно будет воспользоваться в корыстных целях.

Взлом произошел достаточно давно. Владельцы тех почтовых ящиков, на которых действительно хранилась ценная информация, скорее всего, уже сменили не только пароли, но и аккаунты, поясняют специалисты. Поэтому действия хакеров можно воспринимать как обычное вредительство.