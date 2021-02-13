 

Роналду побил очередной рекорд: у форварда “Ювентуса” и сборной Португалии более полумиллиарда подписчиков в соцсетях

13.02.2021, 3:10, Новости дня
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Нападающий итальянского “Ювентуса” и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в соцсетях. Об этом в Twitter 12 февраля  сообщил спортивный ресурс Bleacher Report.

Роналду является самой популярной знаменитостью в Instagram, на него подписались более 261 млн пользователей. Более 148 млн подписчиков у португальца в Facebook. Менее в соцсети Twitter – 91 млн читателей.  

Для сравнения, у шестикратного обладателя “Золотого мяча”, капитана испанской “Барселоны” и сборной Аргентины Лионеля Месси эти показатели поскромнее: 183 млн подписчиков в Instagram и около 102 млн читателей в Facebook. В Twitter Месси не зарегистрирован.  

Cristiano Ronaldo has now passed 500 million followers across his Instagram, Facebook and Twitter accounts *

He’s the first person to reach that mark on social media * pic.twitter.com/2qC4Jgl1jQ

— B/R Football (@brfootball) February 12, 2021

Роналду стал чемпионом в трех разных странах – Англии (“Манчестер Юнайтед”), Испании (“Реал” (Мадрид)) и Италии (“Ювентус” (Турин).

Роналду – пятикратный обладатель “Золотого мяча” (в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах). В составе “Манчестер Юнайтед” он выиграл один раз Лигу чемпионов УЕФА (2008), в “Реале” – четырежды (в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах).

В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы в 2016 году и Лигу наций в 2019 году.

В декабре 2020 года португалец получил награду лучшего футболиста XXI века по версии Globe Soccer Awards. Роналду также вошел в состав лучшей футбольной команды всех времен по версии авторитетного журнала France Football.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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