США сочли вакцины инструментом дипломатии РФ и Китая

13.02.2021, 2:48, Новости дня

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Соединенные Штаты считают, что РФ и Китай используют успех в разработке вакцин от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы видим попытки Китая и РФ использовать вакцины для продвижения в плане дипломатии. Президент США Джо Байден обсуждает [вопрос вакцин] со многими лидерами, президент намерен вернуть США центральное место на мировой арене, – приводит слова Псаки ТАСС. – Мы с обеспокоенностью следим за этими попытками [Москвы и Пекина]». Псаки пообещала проконсультироваться по данной теме с Советом национальной безопасности при Белом доме.

«Думаю, такие страны, как РФ и Китай, используют помощь, чтобы другие государства вели себя, как они. Это неприемлемое поведение, будь то в области прав человека или свободы СМИ, – утверждала пресс-секретарь. – Мы не станем с этим мириться. США возобновили членство во Всемирной организации здравоохранения. Это важно и обезопасит людей».

В пятницу Казахстан одобрил применение российской вакцины «Спутник V», став 27-й страной, в которой разрешен препарат. По данным РФПИ, «Спутник V» вошел в мировой топ-3 вакцин против COVID-19 по числу полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее «Спутник V» одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах.

В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов РФ со времен СССР.