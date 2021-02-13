Обвинение на процессе импичмента призвало «осудить и оправдать» Трампа

13.02.2021, 2:48, Новости дня

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Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления в Сенате на процессе по импичменту 45-го президента США оговорилась и призвала «осудить и оправдать» Дональда Трампа.

«У него были все основания знать, что они вооружены, склонны к насилию и готовы действительно драться. <…> И он все равно дал свои указания идти к Капитолию и, цитирую, «сражаться изо всех сил, чтобы остановить кражу [победы на выборах]». <…> Вот почему он должен быть осужден и оправдан», – приводит слова Плэскит ТАСС.

После этого она развернулась и уже собиралась покинуть трибуну, однако вернулась к микрофону, чтобы исправить оговорку. «И лишен права [занимать государственные посты]», – сказала Плэскит. В зале заседаний был слышен смех.

Накануне обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа.

Напомним, 26 января резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США. Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент 45-го президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.

Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.

Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.