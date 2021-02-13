В США собака получила в наследство $5 млн

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13.02.2021, 2:16, Новости дня
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После смерти хозяина собака американского бизнесмена Билла Дорриса (Bill Dorris) получила в наследство $5 млн. Об этом сообщает местный телеканал WTVF.

В конце 2020 года Доррис скончался в возрасте 84 лет. Согласно его завещанию, деньги будут помещены в специальный фонд. Он будет использоваться для компенсации расходов на содержание пса.

В последние годы Доррис много времени проводил в разъездах. Пока его не было, за бордер-колли по кличке Лулу присматривала знакомая бизнесмена Марта Бертон. Доррис просил, чтобы она продолжила ухаживать за собакой и после его смерти.

“Он просто очень любил эту собаку”, – прокомментировала его решение Бертон и назвала Лулу “хорошей девочкой”. Она не планирует покупать собачью миску из цельного золота или инкрустированный бриллиантами ошейник – в завещании говорится, что управляющий фонда просто возместит ей разумные ежемесячные расходы.

Что случится с деньгами, оставшимися в фонде, когда Лулу, которой восемь лет, умрет, в завещании не уточняется. 

https://www.facebook.com/NickBeresNC5/videos/2886929488252562/

Доррис был юристом, бизнесменом, а также владельцем и другом автора скандально известного памятника одному из первых лидеров Ку-Клукс-Клана, бывшему конфедератскому генералу Натаниэлю Бедфорду Форресту. Хотя Доррис отрицал, что он расист, он называл рабство “формой социального обеспечения афроамериканцев”. Памятник стоял рядом с межштатной магистралью, и его регулярно пытались уничтожить. Доррис регулярно давал интервью средствам массовой информации, защищая свое право выставлять статую Форреста и его флаги. 

Будущее этой статуи будет определено в суде по наследственным делам, отмечает телеканал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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