Мнение: О суперсредстве от коронавируса

13.02.2021, 2:12, Разное

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Вот признайтесь честно, вы сильно удивитесь, если узнаете, что власти по мере сил скрывают некоторую значимую информацию о новейших достижениях науки в борьбе с пандемией CoVID-19? И только потому, что это отвечает чьим-то сугубо утилитарным интересам?

А ведь так и есть, на самом деле.

Но в современном мире всё тайное становится явным. К счастью или к горю – судить уже не мне…

Итак, недавно в гражданский оборот была выпущена вторая российская вакцина от CoVID-19 разработки ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Она представляет собой химически синтезированные пептидные антигены трех фрагментов S-белка вируса SARS-CoV-2, конъюгированные с белком-носителем и адсорбированные на алюминий-содержащем адъюванте. Если упрощённо, то это коктейль из некоторых фрагментов шиповидного белка коронавируса, к которым при помощи вещества-усилителя организм должен вырабатывать антитела. То есть, задача вводимых в организм пептидов – стимулировать выработку именно нейтрализующих антител, способных опознать #коронавирус и не дать ему зара­зить клетку.

У серьёзных учёных есть масса вопросов к работоспособности такой модели в данном конкретном случае. Но это ещё полбеды. Главная проблема в другом.

Полная тёзка главы Роспотребнадзора Анны Юрьевны Поповой оказалась соавтором изобретения вакцины от коронавируса Новосибирского центра «Вектор», находящегося в ведении все того же Роспотребнадзора.

Как минимум, налицо конфликт интересов. Предположительно некий чиновник не только вошёл в список авторов изобретения, но и активно продвигает новую вакцину, несмотря на сомнения в её эффективности. Вероятно, рассчитывая на миллиардные роялти. Как максимум…

Кажется, кто-то хочет посостязаться в доходах с незабвенной m-me Арбидол?

Это так по-русски, да?

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