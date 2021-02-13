Мнение: Русский паспорт

13.02.2021, 2:06, Разное

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– У вас паспорт русский?

– Российский…

– Вы живёте в России! Учились в русской школе! — судья переходит на крик, но активист Плексей Иванов упорно продолжает отвечать на родном коми языке — государственном (на равнее с русским) языке республики Коми, где проходит судебное заседание.



отсюда

Судья так и не смог рассмотреть дело о нарушении установленного порядка проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), потому что Иванов отказался говорить говорить с судьей на русском. Заседание перенесли. На следующий процесс приведут переводчика…

Дело было в Сыктывкарском городском суде. В Сыктывкаре! В столице Республики Коми!

Иванов объяснил: «Они сами меня вызывают в суд, не дают спокойно работать, и я не должен подстраиваться под них, обеспечить явку переводчика. Мне просто легче пользоваться коми языком. И у меня есть такое право».

Прав парень. И мне,честно говоря, не понятно, почему в Сыктывкаре, в столице республики Коми судьи не знают государственного языка.

Впрочем, в Татарстане судьи в массе своей тоже не знают татарского языка….

Это нормально?