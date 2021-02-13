Добровольцы ВСКС присоединились к ликвидации последствий взрыва во Владикавказе
13.02.2021, 1:54,
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Добровольцы из Всероссийского студенческого корпуса спасателей оказали помощь экстренным службам в ликвидации последствий взрыва газа в торговом комплексе во Владикавказе.
«Студенты-спасатели ВСКС стояли в оцеплении, не пуская посторонних лиц, помогали обследовать и расчищать территорию», – говорится в сообщении организации в Facebook.
Напомним, в пятницу утром в экстренных службах сообщили о мощном взрыве в супермаркете во Владикавказе. Сообщалось, что одноэтажное здание магазина полностью разрушено.
Предварительной причиной инцидента в супермаркете во Владикавказе назван взрыв газа.
Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев сообщил, что пострадавших после взрыва в супермаркете во Владикавказе нет. Охранника супермаркета достали живым из-под завалов.
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