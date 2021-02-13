Москвичей предупредили о рекордных сугробах к субботе

13.02.2021, 1:54, Новости дня

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К утру субботы в Москве выпадет как минимум еще 15 миллиметров осадков, а высота снежных сугробов увеличится до почти рекордных 55-60 сантиметров, рассказал ведущий сотрудник метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец.

«С наступлением темного времени суток связанный с этим атмосферным вихрем теплый фронт обострится, а значит, пурга вступает в фазу наихудшего сценария непогоды, пик которой придется на поздний вечер и ночь на субботу. Снежная буря будет только усиливаться, и к утру субботы выпадет еще как минимум 15 миллиметров осадков, а высота снежного покрова превысит полметра и достигнет 55-60 сантиметров с претензией на рекорд», – передает сообщение синоптика РИА «Новости».

По словам Тишковца, ветер в порывах усилится до 15-20 метров в секунду, поднимется «черная» метель, ухудшив видимость до нескольких сотен метров и спровоцировав заносы на дорогах. Также, предупредил синоптик, вероятнее всего, будут отменены авиарейсы. Как сообщил Тишеовец, циклон «Волкер» принес экстремальные снегопады почти на всю территорию Среднерусской равнины, и в ближайшие 12-15 часов он продолжит усиливаться. «Ночью -13 – -18, днем -11 – -16, но из-за сочетания высокой влажности будет казаться, что на улице 20 – 25 градусов ниже нуля. Шторм прекратится лишь к полудню субботы, после чего погода возьмет курс на постепенное улучшение, которое, впрочем, в начале следующей недели приведет к усилению морозов до -25 – -30», – сказал эксперт.

Ранее Тишковец предсказал москвичам «снежный Армагеддон». Синоптики также предупреждали жителей столицы о рекордных снегопадах.