 

В СПЧ дали совет желающему снести памятник Михаилу Кругу ветерану МВД

13.02.2021, 1:54, Новости дня
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Установка памятников находится в ведении местных властей, к ним и надо обращаться в случае возникновения вопроса об уместности того или иного памятника, сказала газете ВЗГЛЯД член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека комиссии по культурным правам Наталья Евдокимова, комментируя просьбу ветерана МВД снести памятник певцу Михаилу Кругу в Твери.

Ветеран МВД написал письмо главе государства, в котором назвал певца Михаила Круга «трубадуром бандитов и вымогателей», который популяризировал криминал и попросил помочь со сносом установленного артисту памятника в Твери. Этому возразила сестра шансонье, отметив, что музыкант не призывал совершать преступления и является символом города.

«Если уж Михаилу Кругу поставили памятник, то кто-то принимал для этого решение – туда и следует обращаться с просьбой о сносе. Есть такие вещи, в которые очень сложно как-то осуществить внешнее вмешательство», – говорит Евдокимова. 

Соответственно просить федеральную власть поспособствовать сносу памятника, который оно напрямую не устанавливало, не совсем правильно, считает член СПЧ.

«Начнем с того, что это вообще не в полномочиях президента сносить памятники певцам. Есть органы, которые принимали это решение, существуют специальные комиссии по памятникам, мемориальным доскам. Если есть какие-то аргументы в пользу того, что данный памятник поставлен незаслуженно, то не вижу проблем собрать комиссию, обсудить», – рекомендует собеседник.

В случае, если по каким-то причинам проблема не обсуждается, то можно обратиться в суд, добавила Евдокимова.

В конце января стало известно, что на Украине в селе Старые Трояны Одесской области снесли последний памятник Владимиру Ленину, который находился там еще с начала «декоммунизации» страны.



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